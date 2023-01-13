Желание супругов из Павлодара отдохнуть в Таиланде обернулось разочарованием

Пляж. Иллюстративное фото: pexels.com

47-летняя жительница Павлодара с супругом собиралась отдохнуть в Таиланде, увидев заманчивое предложение о горящем туре. Однако семья так и не попала за границу, сообщает ДП региона на своей официальной странице в Instagram.

Павлодарка обратилась в полицию и рассказала, что увидела в Instagram рекламу о продаже путевок за границу. Агентство, находившееся в Степногорске, предлагало поездку на двоих по заниженной цене. Подозрения у женщины оно не вызвало, так как на страницу было подписано много человек.

Выгодное предложение заинтересовало горожанку, она связалась по указанному номеру и приобрела тур на двоих в Таиланд за 681 тыс. тенге.

Однако после перевода денег менеджер сразу перестал выходить на связь. Осознав, что стали жертвами мошенничества, супруги обратились в полицию.

Теперь стражи порядка проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемых.

Напомним, похожий неприятный инцидент случился в семье акмолинцев в преддверии Нового года. Супруги заплатили свыше 1 млн тенге за поездку в Египет, но остались ни с чем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2005231-zhelanie-suprugov-iz-pavlodara-otdohnut-v-tailande-obernulos-razocharovaniem/