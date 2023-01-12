Астанчанин в шутку сообщил в полицию, что убил человека и был оштрафован

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Житель столицы позвонил полицейским и сообщил, что смертельно ранил человека. Стражи порядка, прибыв на место, выяснили, что мужчина соврал, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Астанчанин, будучи в алкогольном опьянении, позвонил полицейским и заявил, что, находясь в магазине, нанес ножевое ранение молодому человеку. Последний, по его словам, скончался.

Когда полицейские прибыли по указанному адресу, в магазине рассказали, что никакого убийства или нападения с ножом не было. После этого стражи порядка решили вновь связаться по телефону с человеком, который сообщил об убийстве, но заметили неподалеку от магазина мужчину, который ответил на их звонок.

Выяснилось, что 31-летний звонивший никому не наносил ножевого ранения. О случившемся он соврал.

Вдобавок оказалось, что астанчанин уже привлекался к ответственности за ложный вызов. Менее года назад он также позвонил в полицию и заявил, что в одном из зданий города заложена бомба.

За совершение повторного деяния мужчину оштрафовали на 207 тысяч тенге (60 МРП).

Согласно части 2 статьи 438 КРКобАП "Заведомо ложный вызов специальных служб", за совершение повторного деяния мужчину оштрафовали на 207 тысяч тенге (60 МРП).

Кроме того, с нарушителем провели профилактическую беседу о недопущении подобных правонарушений в будущем.

Ранее суд в Астане вынес приговор мужчине, который находясь на борту самолета, в шутку сообщил бортпроводнику о наличии у него в пакете бомбы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2005137-astanchanin-v-shutku-soobschil-politseyskim-ob-ubiystve-v-magazine-i-byl-oshtrafovan/