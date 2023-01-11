Видео с "разборками" на дороге в Алматы прокомментировали в полиции

Парни выходят из автомобиля. Кадр из видео: instagram.com/kris__p__official

В соцсетях появилась видеозапись, на кадрах которой трое парней выходят из машины и направляются к водителю другого автомобиля, по словам автора ролика, для выяснения отношений. В пресс-службе Департамента полиции Алматы прокомментировали данный инцидент, передает корреспондент NUR.KZ.

Видеозапись была опубликована в Instagram-паблике Kris__p__official.

"Моя подруга и ее маленькая дочь стали жертвами очень неприятной ситуации! Она ехала в правом ряду, когда машина марки Nexia, обогнав, заставила остановиться. Из машины вышли трое мужчин и направились к ней. Они пытались открыть дверь, кричали и били по машине со словами: "Выходи! Давай разберемся!" Причиной стало то, что медленно ехала", – говорится в описании к публикации.

В ДП города Алматы рассказали, что женщина обратилась в полицию минувшим вечером.

"В настоящее время Управлением полиции Бостандыкского района проводится комплекс мероприятий, в результате чего фигуранты будут установлены и привлечены к ответственности в соответствии с законодательством РК", – говорится в сообщении пресс-службы ДП южной столицы.

Ранее водителей, устроивших разборки с полицейскими на трассе близ Балхаша, привлекли к ответственности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2004981-troe-parney-hoteli-ustroit-razborki-s-zhenschinoy-na-doroge-v-almaty-video/