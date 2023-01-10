Суд прекратил дело против костанайца, "похоронившего" McDonald’s

Траурный венок у ресторана McDonald's. Фото: top-news.kz

Прекращено производство по административному делу в отношении жителя Костаная, который принес траурный венок к ресторану McDonald’s. Об этом сообщается на официальной странице областного суда в Facebook.

Указывается, что 6 января 2023 года житель города возложил похоронный венок к ресторану McDonald’s в Костанае.

По данному факту в отношении мужчины полицейские составили протокол по ст.434 ч.1 КоАП РК (Мелкое хулиганство).

"Постановлением Специализированного суда по административным правонарушениям города Костаная от 10 января 2023 года производство по делу в отношении мужчины прекращено ввиду отсутствия в его действиях состава административного правонарушения, предусмотренного ст.434 ч.1 КоАП РК", - отметили в суде.

Постановление пока не вступило в законную силу.

Напомним, ранее сообщалось, что траурный венок принесли к ресторану McDonald’s в Костанае. Произошло это после того, как стало известно, что заведения под этим брендом полностью прекращают работу в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2004823-sud-prekratil-delo-protiv-kostanaytsa-pohoronivshego-mcdonalds/