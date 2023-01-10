Поджег фуру, пытаясь завладеть товаром: актюбинца заподозрили в мошенничестве (видео)

Пожар. Кадр из видео: Polisia.kz

Стражи порядка задержали жителя Актобе по подозрению в мошенничестве. Предполагается, что мужчина сжег фуру, пытаясь завладеть дорогостоящим товаром, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Как отметили в полиции, 34-летний подозреваемый занимался грузоперевозками на арендованной грузовой автомашине DAF.

В конце 2022 года он загрузил товар в Алматы с последующей доставкой в Москву, однако, прибыв в Актобе, как предполагают стражи порядка, у мужчины созрел преступный план.

Следствие считает, что подозреваемый инсценировал пожар, чтобы завладеть товаром.

Как выяснили полицейские, 3 января подозреваемый разгрузил часть товара (около 70%) у своего родственника в поселке Маржанбулак.

Изъятый товар. Фото: Polisia.kz

После, как отметили стражи порядка, выехал на трассу "Самара – Шымкент" и, отъехав от указанного поселка на расстояние около 40 километров, поджег прицеп фуры с остатком товара.

Владелец товара сообщил, что в грузовике находился товар на общую сумму 146 млн тенге. Там были электроника, аксессуары на мобильные телефоны, зарядки, пауэрбанки и автомагнитолы.

В настоящее время дело расследуют по статье "Мошенничество". Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2004789-podzheg-furu-pytayas-zavladet-tovarom-aktyubintsa-zapodozrili-v-moshennichestve-video/