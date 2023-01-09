Библиотеку, больницы и аэропорт "заминировали" в Костанае (фото)

Саперы. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

В понедельник в полицию города Костаная поступило сразу несколько ложных заявлений о заложенных взрывных устройствах в разных городских объектах. По этому факту заведено уголовное дело, передает официальный новостной Telegram-канал МВД РК Polisia.kz.

"Сегодня, 9 января, в полицию города поступил ряд ложных вызовов о якобы заложенных взрывных устройствах в зданиях аэропорта, больниц, библиотек и других объектов", – сообщили представители МВД.

Отмечается, что полицейские тщательно проверили звонки, но все они оказались ложными.

Сейчас полиция занимается установлением личности подозреваемого. Начато досудебное расследование по статье 273 "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Подчеркнем, что согласно Уголовному кодексу РК, заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП (на данный момент это 17 млн 250 тыс. тенге). Кроме того, наказанием могут служить исправительные работы в том же размере, ограничение свободы на срок до 5 лет либо лишение свободы на тот же срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2004692-biblioteku-bolnitsy-i-aeroport-zaminirovali-v-kostanae-foto/