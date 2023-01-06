Лжекурьер обманул два десятка астанчан на более чем 3 млн тенге

Курьер. Иллюстративное фото: pexels.com

В Астане 24 местных жителей обратились в полицию после того, как стали жертвами уловки лжекурьера. Стражи порядка установили подозреваемого, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Подозреваемым оказался 26-летний житель Кокшетау.

По версии следствия, мужчина зарегистрировался в мобильном приложении и под предлогом услуги доставки завладел деньгами астанчан в размере более 3 млн 600 тысяч тенге.

"Принимая заявку от заказчика, злоумышленник направлялся за новым товаром в магазин, получал ее, однако до пункта обратного назначения он так и не доходил. Обманутые горожане не могли дозвониться на смартфон мошенника", – сообщили в ведомстве

Отмечается, что жители столицы лишились сотовых телефонов, ноутбуков, беспроводных наушников и другой бытовой техники.

По всем фактам мошеннических действий проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК (Мошенничество). Подозреваемому грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Ранее в Караганде со счета компании пропали 25 млн тенге. В присвоении денег подозревают бухгалтера данного ТОО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2004412-lzhekurer-obmanul-dva-desyatka-astanchan-na-bolee-chem-3-mln-tenge/