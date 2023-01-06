Бывшего акима выпустили на свободу в Актобе

Абат Кобенов. Фото: instagram.com/abat_izimgaliuly

В октябре 2022 года бывшего акима района Алматы города Актобе Абата Кобенова осудили на 3 года лишения свободы за мошенничество. Приговор пересмотрели в апелляционной инстанции областного суда, передает "Диапазон".

Из материалов дела известно, что, будучи руководителем аппарата акима Актобе, Абат Кобенов получил от знакомого 1 млн 383 тыс. тенге за предоставление ему земельного участка. Его осудили за мошенничество на 3 года лишения свободы.

Приговор пересмотрели в апелляционной инстанции Актюбинского областного суда и пришли к выводу, что экс-чиновнику можно изменить наказание. Он должен выплатить штраф в размере 13 млн 839 тыс. тенге.

"В суде апелляционной инстанции он просил смягчить наказание и учесть положительные характеристики, возмещение ущерба потерпевшему, состояние здоровья, наличие троих детей, у него есть и престарелая мать.

Суд, изучив материалы, заключение прокурора, приняв во внимание смягчающие обстоятельства, назначил наказание в виде штрафа в 10-кратном размере похищенного имущества. Кроме того, он пожизненно лишен права занимать должности на госслужбе", - сообщили в областном суде.

Абат Кобенов с февраля по сентябрь 2022 года работал акимом района Алматы города Актобе. До этого руководил аппаратом акима города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2004408-byvshego-akima-vypustili-na-svobodu-v-aktobe/