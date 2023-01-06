Девушка за ноутбуком. Иллюстративное фото: pexels.com

25 млн тенге пропали со счета компании в Караганде. В присвоении денег подозревают бухгалтера данного ТОО. Подробности озвучиваются на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

В полицию Караганды обратилось руководство одного из ТОО, которое занимается операциями с недвижимым имуществом. Поводом для этого стало исчезновение со счета компании 25 млн тенге.

По данному факту стражи порядка начали досудебное расследование по ст.190 УК РК "Мошенничество".

В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержана 46-летняя подозреваемая, которая оказывала бухгалтерские услуги товариществу.

Женщина дала признательные показания и пояснила, что воспользовалась доверительными отношениями с руководством и провернула махинацию по присвоению крупной суммы денег.

Напомним, ранее в Караганде водители не поделили дорогу и устроили драку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2004372-25-mln-tenge-propali-so-scheta-kompanii-v-karagande/