25 млн тенге пропали со счета компании в Караганде
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25 млн тенге пропали со счета компании в Караганде. В присвоении денег подозревают бухгалтера данного ТОО. Подробности озвучиваются на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.
В полицию Караганды обратилось руководство одного из ТОО, которое занимается операциями с недвижимым имуществом. Поводом для этого стало исчезновение со счета компании 25 млн тенге.
По данному факту стражи порядка начали досудебное расследование по ст.190 УК РК "Мошенничество".
В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержана 46-летняя подозреваемая, которая оказывала бухгалтерские услуги товариществу.
Женщина дала признательные показания и пояснила, что воспользовалась доверительными отношениями с руководством и провернула махинацию по присвоению крупной суммы денег.
Напомним, ранее в Караганде водители не поделили дорогу и устроили драку.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2004372-25-mln-tenge-propali-so-scheta-kompanii-v-karagande/