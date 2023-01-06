"Отвращение от самого себя": павлодарец сел в тюрьму, чтобы избавиться от игромании

Мужчина. Иллюстративное фото: pexels.com

32-летний мужчина из Павлодара страдает игроманией. В тюрьму он попал после того, как украл 12 миллионов тенге, а затем проиграл их на ставках, передает телеканал "Астана".

У осужденного 13-летний стаж игромании. Зависимость сподвигла его украсть 12 млн тенге, которые он вскоре проиграл на ставках. Полиции сдался сам, так как уже не смог со своими пагубными желаниями. А отдавать долги было нечем.

Сейчас мужчина отбывает наказание и проходит реабилитацию в колонии.

По словам осужденного, впервые сделать ставку ему подсказал приятель. Выигрыш в тысячу процентов привел в восторг - так и втянулся. Вначале у него были только выигрыши. К примеру, за выходные он мог увеличить свою месячную зарплату в два, а то и в три раза.

Но когда началась череда проигрышей, стал занимать деньги у родственников. Потом начал набирать кредиты в банках, причем не только на себя, но и на родственников, а затем и вовсе украл 12 миллионов тенге в микрофинансовой организации, где он тогда и работал. Деньги закончились через три месяца.

"У меня был доступ к отделению. Зашел, открыл, взял деньги и ушел! Я вообще ни о чем не думал. Хоть у меня и дети есть, и семья, жена. У меня, получается, сейчас отвращение от самого себя, от ставок", - говорит заключенный.

Всего за годы своей зависимости мужчина проиграл 50 миллионов тенге.

Сейчас в колонии он работает в кустарной мастерской. Делает из дерева шахматы. Здесь же проходит и психотерапию, чтобы после освобождения его вновь не одолел азарт.

"В индивидуальной работе с осужденными-игроманами мы разбираем конкретно данную ситуацию, данную проблему, данного осужденного. Находим пути решения проблемы, то есть, источники проблемы для того, чтобы, когда осужденный освободится, на свободе не возникало повторных желаний", - говорит инспектор-психолог учреждения №45 КУИС МВД РК по Павлодарской области Алена Яроватая.

По официальным данным, на стационарном лечении с диагнозом "игромания" по стране всего девять человек. В реабилитационных центрах наблюдаются в основном пациенты с нарко- и алкозависимостью, которые, как говорят психиатры, изначально были одержимы азартными играми.

"Они когда теряют очень большие деньги, возникают семейные ссоры, депрессии, тревоги. Чтобы снять это состояние они переходят в виде замещения на употребление алкоголя. Таких пациентов у нас очень много. В результате сбора анамнеза выявляется, что основным фактором, что являлся – это, все-таки, игровая зависимость", - рассказал старший врач Республиканского научно-практического центра психического здоровья Павлодара Мади Токанов.

Игровая зависимость – тяжелая форма психиатрического заболевания. Перейти к ремиссии поможет только ежедневная борьба с самим с собой и терапия, говорят врачи. Минимальный курс реабилитации длится от двух месяцев до конца жизни.

В соответствии с законом РК "Об игорном бизнесе" лицо, которое желает защитить себя от негативных последствий азартных игр, может установить для себя ограничение на участие в азартных играх и пари, говорится на сайте Минкультуры и спорта.

Для этого физлицу необходимо заполнить и подать письменное заявление об ограничении себя в участии в азартных играх и (или) пари сроком от шести месяцев до одного года в произвольной форме любому организатору игорного бизнеса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2004332-otvraschenie-ot-samogo-sebya-pavlodarets-sel-v-tyurmu-chtoby-izbavitsya-ot-igromanii/