Сторож автостоянки заступил на смену, а к утру пропал вместе с выручкой и машиной в Актобе

Автомобили на стоянке. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Актобе сторож автостоянки заступил на рабочую смену, а к утру пропал. Однако его нашли и задержали, а позже судили по обвинению в краже из кассы всей выручки и угоне автомобиля клиента, передает "Диапазон".

Как стало известно из материалов дела, 44-летний сторож принял вахту у напарника, а ночью забрал из кассы всю выручку за сутки - 12 тысяч тенге. После чего взял ключи от Toyota Camry клиента и поехал кататься по городу.

Однако в какой-то момент у машины спустило колесо, закончился бензин, поэтому водитель оставил автомобиль у ближайшей СТО.

На работу мужчина, конечно, уже не вернулся. Когда утром туда пришел сменщик, он обнаружил лишь пустую коробку от денег и недосчитался одной машины.

Все действия сторожа запечатлели видеокамеры на территории стоянки. Его нашли очень быстро, а потом судили за кражу денег и угон машины. До приговора он даже не смог погасить ущерб хозяину стоянки.

Владельцем угнанной Toyota Camry оказался житель Уральска. Его приятель перегнал машину в Актобе, чтобы покрасить, и оставил на стоянке. Потерпевший отметил, что автомобиль ему вернули в целости и сохранности, поэтому обвиняемого он прощает.

Суд приговорил теперь уже бывшего сторожа автостоянки к полутора годам ограничения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2004047-storozh-avtostoyanki-zastupil-na-smenu-a-k-utru-propal-vmeste-s-vyruchkoy-i-mashinoy-v-aktobe/