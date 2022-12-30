Кыргызстанца задержали по подозрению в серии карманных краж у женщин в Алматы

Кадр из видео с места кражи: YouTube/Almaty Polisiasy

Полицейские Алматы задержали гражданина Кыргызстана по подозрению в серии карманных краж у женщин в торговых домах, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

По версии следствия, подозреваемый 1988 года рождения совершал кражи в торговых домах и супермаркетах.

"Только за два дня в нашем районе злоумышленник совершил шесть краж чужого имущества. Воровал преимущественно смартфоны, крал их только у женщин, которые, как правило, долго рассматривают прилавки. В этот момент любитель легкой наживы незаметно вынимал из карманов курток гаджеты и скрывался", – сообщил начальник Управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.

Он добавил, что подозреваемый сейчас находится под стражей. Личность задержанного проверяется на причастность к другим хищениям на территории города.

Ранее в Алматы стражи порядка задержали 26-летнего мужчину, которого подозревают в серии карманных краж в торговых домах и магазинах. Следствие установило его причастность к шести эпизодам подобных преступлений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2003801-kyrgyzstantsa-zaderzhali-po-podozreniyu-v-serii-karmannyh-krazh-u-zhenschin-v-almaty-video/