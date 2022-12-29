Неоднократно судимого астанчанина задержали по подозрению в сбыте наркотиков

Задержанный. Кадр из видео: YouTube/Polisia KZ

Полицейские во время спецоперации задержали 53-летнего астанчанина, который уже был неоднократно судим. Его подозревают в сбыте наркотических средств, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

При обыске задержанного по месту жительства были изъяты приспособления для изготовления и употребления наркотических средств.

Также стражи порядка установили, что подозреваемый причастен к сбыту наркотического средства "экстракционный опий" (сильнодействующий наркотик, получаемый из высушенного на солнце млечного сока, добываемого из недозрелых коробочек опийного мака) в крупном размере.

Мужчина дал признательные показания. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 297 УК РК, согласно которой незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, совершенные в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.

Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. Следствие также устанавливает соучастников наркопреступлений, причастных к поставке и сбыту наркотиков на территории Астаны.

Ранее в Алматинской области выявили две нарколаборатории. Полицейские задержали восемь граждан Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2003602-neodnokratno-sudimogo-astanchanina-zaderzhali-po-podozreniyu-v-sbyte-narkotikov/