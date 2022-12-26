Пьяный и под наркотиками: погоню за водителем сняли на видео полицейские Тараза

Задержание нарушителя. Кадр из видео: polisia.kz

Стражи порядка Тараза обратили внимание на водителя, нарушившего ПДД. Чтобы остановить его, полицейские устроили погоню, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Сообщается, что ночью сотрудники батальона патрульной полиции заметили Lexus LX570, водитель которого нарушил ПДД. Стражи порядка попросили его остановиться, однако мужчина не подчинился и продолжил движение на большой скорости по направлению в Алматы.

Полицейские стали преследовать машину – в какой-то момент у авто нарушителя лопнуло переднее колесо, из-за чего водителю пришлось остановиться. Сообщается, что он был задержан.

"Согласно заключению медицинской экспертизы, нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени и употребил каннабиноиды", – говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что мужчина был привлечен к административной ответственности по следующим статьям:

часть 1 статьи 595 КоАП РК "Нарушение правил маневрирования" – влечет штраф в размере 5 МРП (15 315 тенге) ;

; часть 2 статьи 230 КоАП РК "Нарушение законодательства РК об обязательном страховании" – влечет штраф на физических лиц в размере 10 МРП (30 630 тенге) ;

; часть 9 статьи 590 КоАП РК "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств" – влечет штраф в размере 5 МРП ;

; часть 1 статьи 613 КоАП РК "Невыполнение требований сотрудника органов внутренних дел" – влечет штраф в размере 40 МРП (122 520 тенге) либо административный арест на срок до 3 суток ;

либо административный ; статья 608 КоАП РК "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и токсикоманического опьянения" – влекут административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 7 лет.

"По решению суда он арестован на 15 суток и лишен прав на семь лет. Автомобиль водворен на штрафстоянку", – добавили полицейские.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2003125-pyanyy-i-pod-narkotikami-pogonyu-za-voditelem-snyali-na-video-politseyskie-taraza/