24 смартфона не довезли астанчанам из интернет-магазина: курьера заподозрили в краже

Смартфоны. Иллюстративное фото: pexels.com

В столичную полицию обратился представитель компании по доставке товаров, сообщив, что заказанные смартфоны не были доставлены до покупателей. Следствие предполагает, что курьер, который должен был осуществить доставку, обманул клиентов и похитил гаджеты, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Как сообщает полиция, сотрудник ТОО, занимаясь доставкой товаров из интернет-магазина, не довез до клиентов 24 смартфона. Предполагается, что он подделывал подписи покупателей в накладных, а гаджеты продавал.

Стражи порядка при проведении оперативно-розыскных мероприятий установили подозреваемого, им оказался 26-летний житель Кокшетау. Сейчас молодой человек находится под домашним арестом.

Следствие также выясняет, причастен ли он к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 190 УК РК, согласно которой мошенничество, совершенное в крупном размере, лицом, уполномоченным на выполнение госфункций, в отношении двух или более лиц либо же неоднократно, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Ранее 19-летнего алматинца заподозрили в обмане продавцов с помощью поддельных чеков. Для этого использовался заранее отредактированный чек безналичной оплаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2002817-24-smartfona-ne-dovezli-astanchanam-iz-internet-magazina-kurera-zapodozrili-v-krazhe/