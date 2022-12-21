Девушка прокатилась на багажнике авто и попала на видео в Шымкенте
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В Шымкенте сняли на видео девушку, которая ехала, сидя на багажнике автомобиля. Водителя привлекли к административной ответственности. Об этом сообщается на официальной странице полка патрульной полиции города в Instagram.
Стражи порядка рассказали, что в ходе мониторинга социальных сетей выявили видео с нарушением правил дорожного движения водителем "ВАЗа".
По данному факту был составлен административный протокол по ч.1 ст.593 КоАП РК (Несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов). На водителя наложен штраф в размере 5 МРП (более 15 тыс. тенге).
Напомним, ранее полицейских Шымкента заинтересовало авто с надписью "МВД" вместо госномера. В отношении водителя был составлен протокол по ч.4 ст.590 КоАП РК (Управление ТС с заведомо подложными или поддельными госномерами).
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2002408-devushka-prokatilas-na-bagazhnike-avto-i-popala-na-video-v-shymkente/