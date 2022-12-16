Казахстанка заказала обувь, но получила коробку с наркотиками

Коробка. Иллюстративное фото: pexels.com

Жительница Абайской области заказала обувь, но вместо этого ей принесли коробку с неизвестным веществом. Позже выяснилось, что это марихуана, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

59-летняя женщина обратилась в Урджарский отдел полиции. Она сообщила, что 30 ноября заказала пару женской обуви, но вместо этого 2 декабря ей принесли коробку, заполненную неизвестным веществом зеленого цвета.

Прибывшие по адресу стражи порядка выяснили, что чуть позже с заявительницей связался получатель коробки. Он пояснил, что курьер перепутал посылки и доставил ему женскую обувь. Женщина договорилась с ним об обмене, а полицейские решили устроить засаду.

Задержанным оказался 34-летний безработный житель райцентра.

"В ходе обыска дома злоумышленника изъяты четыре обмотанные скотчем коробки с веществом растительного происхождения и специфическим запахом, аналогичным тому, что находился в перепутанной курьером посылке", — гласит сообщение.

Экспертиза показала, что неизвестным веществом оказалась высушенная марихуана, весом 72,2 кг.

На данный момент полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить возможных сообщников задержанного. Самого же мужчину водворили в изолятор.

Начато досудебное расследование по части 1 статьи 297 УК РК - "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".

Как наказываются хранение и пересылка наркотиков?

Согласно части 1 статьи 297 УК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.

Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные:

группой лиц по предварительному сговору;

неоднократно;

в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере

должностным лицом с использованием служебного положения;

посредством использования электронных информационных ресурсов;

в общественном месте — наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой, а равно сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества.

Будьте в курсе спортивных событий с Telegram-каналом СпортNUR.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2001826-kazahstanka-zakazala-obuv-no-poluchila-korobku-s-narkotikami/