Мужчина похитил деньги из сейфа в мечети в Акмолинской области

Наручники. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Подозреваемого в совершении кражи из мечети задержали стражи порядка Акмолинской области - из сейфа было похищено 650 тыс. тенге, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

9 декабря в Целиноградский отдел полиции поступило телефонное сообщение о краже от работника мечети. Он пояснил, что неизвестный в период с 21:30 до 0:40 с 8 на 9 число похитил деньги из сейфа.

Отмечалось, что преступник взломал дверь и проник внутрь помещения. Сумма ущерба составила 650 тыс. тенге.

Следственно-оперативной группой с места происшествия были сняты отпечатки пальцев подозреваемого, исследованы следы инструментов, а также записи видеокамер.

Вскоре стражи порядка установили подозреваемого - им оказался 27-летний житель Косшы. Отмечается, что мужчина был неоднократно судим, причем за совершение краж из мечетей.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Кража".

Читайте свежие спортивные новости в вашем смартфоне в Telegram-канале СпортNUR.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2001455-muzhchina-pohitil-dengi-iz-seyfa-v-mecheti-v-akmolinskoy-oblasti/