Обещал обменять тенге на рубли: предполагаемого мошенника задержали в Алматы

Фото подозреваемого: Polisia.kz

Полицейские Алматы задержали мужчину, которого подозревают в серии мошенничеств. Предполагается, что задержанный обманывал граждан на обмене валют, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Начальник отдела полиции при УП Ауэзовского района Едилхан Байгараев рассказал подробности.

"Мужчина посредством соцсетей опубликовал объявление об обмене тенге на рубли по "выгодному" курсу. На данный момент следствием доказана причастность подозреваемого к 4 фактам обмана", - заявил он.

Стражи порядка выяснили, что в одном из эпизодов был причинен ущерб на сумму 300 тыс. тенге, в другом - на миллион.

По подозрению в совершении этих преступлений задержан 28-летний мужчина. Начато расследование по статье "Мошенничество".

Полицейские предполагают, что обманутых граждан может быть больше.

Стражи порядка призывают внимательно посмотреть на фото этого человека и, в случае опознания, позвонить по телефонам: 8-747-359-79-24; 8-708-909-75-76; 8-701-775-08-35.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2001336-obeschal-obmenyat-tenge-na-rubli-predpolagaemogo-moshennika-zaderzhali-v-almaty/