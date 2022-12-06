22-летнего работника ночного клуба в Астане подозревают в продаже наркотиков (видео)

Сотрудник полиции. Скриншот: Polisia.kz

22-летнего работника одного из ночных клубов в Астане подозревают в распространении наркотических веществ, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Задержанный, по версии полицейских, организовал сбыт мефедрона прямо на рабочем месте – с барной стойки ночного клуба.

В рамках распоряжения прокуратуры города Астаны и при ее координации, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности Астаны был задержан молодой человек.

Затем следственные действия полицейские продолжили в квартире, где проживал подозреваемый.

"При обыске квартиры, которую снимал задержанный со своим другом, также были изъяты наркотические вещества каннабисной и синтетической группы. Это составляет около 20 разовых доз, которые задержанный планировал реализовать в ближайшие дни", – сообщил начальник УПН столичного Департамента Рустам Гасизов.

Всего было изъято около 4 грамма мефедрона и 11 грамма гашиша. Проводится досудебное расследование по факту сбыта наркотических веществ в особо крупном размере.

Согласно статье 297 Уголовного кодекса РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере наказываются лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) неоднократно;

3) в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;

4) должностным лицом с использованием служебного положения;

5) посредством использования электронных информационных ресурсов;

6) в общественном месте, -

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой, а равно сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2000383-22-letnego-rabotnika-nochnogo-kluba-v-astane-podozrevayut-v-prodazhe-narkotikov-video/