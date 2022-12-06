Дикому Арману продлили арест до следующего года

Арман Джумагельдиев. Фото: instagram.com/arman.zhumageldiev

Арману Джумагельдиеву, более известному как Дикий Арман, снова продлили срок ареста - он будет содержаться под стражей до января 2023 года, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского суда Алматы.

"По сообщению Специализированного межрайонного следственного суда Алматы от 6 декабря 2022 года, постановлением суда удовлетворено ходатайство органов следствия о санкционировании продления срока содержания под стражей в отношении Д. до 12 месяцев, то есть до 7 января 2023 года", — говорится в сообщении пресс-службы горсуда.

Напомним, о задержании Дикого Армана стало известно 7 января. 11 января его арестовали. По информации МВД, вместе с ним была задержана и предполагаемая преступная группировка из пяти человек.

Джумагельдиев (его настоящая фамилия) проходит подозреваемым по делу об участии в массовых беспорядках – статья 272 УК РК "Массовые беспорядки", а также по статье 287 УК РК – "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

В октябре в Генпрокуратуре заявили, что Кайрат Кудайберген и Дикий Арман не попадут под амнистию участников январских событий.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2000369-dikomu-armanu-prodlili-arest-do-sleduyuschego-goda/