Условное наказание отменили создательницам финпирамиды "Денежная река"

Тюрьма. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Верховный суд отменил условное наказание для осужденных по делу финпирамиды "Денежная река" - наказание заменили реальным сроком, сообщается на официальном сайте судебного органа.

Отмечается, что ранее суд первой инстанции признал Садуакасову и Байбосынову виновными в создании финансовой пирамиды и причинении 32 потерпевшим ущерба на более чем 17 млн тенге.

Им назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы условно. Позже апелляция оставила это решение без изменения.

Тем не менее в Верховный суд обратился представитель потерпевших, выражая несогласие с судебными актами.

"Установлено, что осужденные причинили ущерб в особо крупном размере многим лицам, относящимся к социально уязвимым слоям населения, ущерб до настоящего времени не возместили, потерпевшие их не простили. Несмотря на это, суды, вопреки требованиям закона, и, учитывая возможность дальнейшего продолжения осужденными преступных действий, назначили им наказание, не соответствующее характеру и тяжести совершенного ими уголовного правонарушения, не связанное с лишением свободы", — пояснили в Верховном суде.

Судебная коллегия Верховного суда отменила назначенное Садуакасовой и Байбосыновой условное наказание на реальное. Их приговорили к 5 годам лишения свободы.

Все самые свежие новости о Чемпионате мира в Telegram-канале СпортNUR. Подпишись и будь в курсе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2000340-uslovnoe-nakazanie-otmenili-sozdatelnitsam-finpiramidy-denezhnaya-reka/