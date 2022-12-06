Лишились денег в одну ночь: аферисты похитили деньги с социальных карт жителей Кокшетау

Хакер. Иллюстративное фото: pixabay.com

С социальных счетов жителей города Кокшетау стали пропадать средства. Отмечается, что каждый раз злоумышленники действовали по одной и той же схеме. Сейчас полицейские города разыскивают подозреваемых, передает сайт телеканала КТК.

В семье Инары Бектемировой – одной из потерпевших – пятеро детей. Сами они с мужем инвалиды III группы и общаются только жестами. Отмечается, что пособие было большим подспорьем для семьи, поэтому, когда женщина увидела, что полученные накануне деньги за ночь исчезли, была в шоке. С ее счета пропало 126 тысяч тенге.

"Ночью снимались. Сперва тысяча снялась, потом 3 тысячи, потом 5 тысяч, потом 20 – и вот так снимались деньги. Когда утром она открыла свое приложение, денег нет – ноль! Банк так сказал, что деньги снимались на криптовалюту. Там в выписке есть даже сайт, куда снимались эти деньги", – рассказала мать потерпевшей Лариса Бектемирова.

В такой же ситуации оказалась и Марина Чернявская. По данным телеканала, у женщины диагностирована онкология, и обеспечивать себя с таким диагнозом непросто – много денег уходит на лекарства. Поэтому лишиться 38 тысяч было обидно.

Самое непонятное для нее в этой ситуации – почему под прицелом преступников оказались именно социальные счета. Сообщается, что от мошенников не было никаких звонков, а при снятии денег банк не запросил подтверждения операции.

По словам самой Марины, она думала, что это самые защищенные карты.

"Дело в том, что в этот же день, допустим, упала зарплата на другую карточку – и эта карточка была спокойна. То есть конкретно именно вот с социальных карт ушли (деньги – прим. ред.), которые должны были быть защищены!" – заявила женщина.

В целом, как сообщает телеканал, среди жертв мошенников оказались самые нуждающиеся люди: инвалиды, многодетные, мамы в декрете. Так, с карты Айгерим Фазыловой в одну ночь пропали детские пособия на сумму 484 тысячи тенге. Причем случилось это еще в июле. Она еще тогда обратилась в полицию, но до сих пор не вернула похищенные средства.

Оказалось, что полиция не может установить подозреваемого.

"В течение нескольких месяцев мы проводили ряд оперативно-розыскных мероприятий по установлению лиц. Однако на сегодняшний день положительных результатов не имеется, в связи с чем в сентябре текущего года, согласно статье 45, пункту 7 УПК РК, сроки расследования были прерваны за неустановлением лиц", – сообщила представитель пресс-службы ДП Акмолинской области Асем Абдрахманова.

Сейчас поиски лица, сумевшего снять деньги со спецсчетов, продолжаются. И если его найдут, расследование дела о мошенничестве будет возобновлено. Пока в полицию обратились пятеро потерпевших. Но не исключено, что на самом деле их больше.

Источник: КТК

Добавим, что согласно статьи 190 УК РК, мошенничество – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Такое деяние наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 063 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2000274-lishilis-deneg-v-odnu-noch-aferisty-pohitili-dengi-s-sotsialnyh-kart-zhiteley-kokshetau/