В Палате ЧСИ ответили на обвинения Генпрокуратуры в хищениях 1 млрд тенге

Деньги. Иллюстративное фото: Boonchai Wedmakawand/Getty Images

Председатель президиума Республиканской палаты частных судебных исполнителей ответил на обвинения Генпрокуратуры о хищениях судебными исполнителями. Комментарий появился в официальном Instagram-аккаунте Республиканской палаты ЧСИ РК.

Как заявил председатель президиума палаты Ерлан Онтаев, в марте этого года ЧСИ направили в Генеральную прокуратуру письмо о проведении проверки деятельности отдельных частных судебных исполнителей на предмет своевременности перечисления взысканных сумм взыскателям.

В результате прокурорской проверки у шести частных судебных исполнителей в Карагандинской области выявлены факты неперечисления сумм взыскателям. Вместе с тем в ходе досудебного расследования указанными ЧСИ были предоставлены подтверждающие документы о получении денег взыскателями, на основании чего уголовные дела были прекращены в связи с отсутствием состава преступления.

В отношении столичного судебного исполнителя, снявшего со счета должника 289 миллионов тенге и перечислившего их взыскателю по алиментам, идет судебное разбирательство по лишению лицензии, подчеркнул Онтаев.

"Касательно алматинского частного судебного исполнителя, якобы использовавшего на личные цели 400 тысяч тенге, предназначенные для воспитанницы детского дома "Жанұя", факты не подтвердились, так как указанные деньги были перечислены судебным исполнителем взыскателю по неверным реквизитам, в связи с чем был возврат, но в последующем ЧСИ полностью перечислил указанную сумму", - заявили в палате.

Павлодарского ЧСИ, которого Генпрокуратура обвинила в хищении алиментов, уже лишили лицензии, отметил Онтаев.

"По всем остальным фактам, указанным в представлении Генеральной прокуратуры, Республиканской палатой совместно с органами юстиции проведены служебные проверки, в ходе которых хищение денежных средств не установлено, так как в материалах имелись документы, доказывающие получение взыскателями взысканных сумм", - добавили в палате.

По словам главы президиума палаты, ряд ЧСИ привлечен к различным видам дисциплинарной ответственности за нарушение правил ведения текущего счета.

Напомним, ранее в Генпрокуратуре заявили, что надзорные органы выявили в ряде регионов хищения частными судебными исполнителями средств взыскателей на общую сумму более чем 1 млрд тенге.

Спортом можно не только заниматься, но и интересоваться. Будьте в курсе новостей с Telegram-каналом СпортNUR.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1999978-v-palate-chsi-otvetili-na-obvineniya-genprokuratury-v-hischeniyah-1-mlrd-tenge/