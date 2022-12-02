Жителя Талдыкоргана заподозрили в краже более 100 плиток шоколада

Шоколад. Иллюстративное фото: pexels.com

Полицейские Талдыкоргана задержали молодого парня, подозреваемого в краже более 100 плиток шоколада из крупных супермаркетов города, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

24-летнему гражданину инкриминируют сразу два факта краж. Также полицейские хотят проверить его на причастность к совершению других похожих преступлений в городе.

"Расследование по обоим фактам мелкого хищения поручили дознавателям городской полиции. Планируется провести расследование упрощенным производством и в ближайшие дни направить уголовные дела на рассмотрение суда", – сообщил начальник отдела дознания УП Талдыкоргана Мирас Аскаров.

Сумма ущерба составила 46 тысяч тенге. Сейчас житель Талдыкоргана находится под подпиской о невыезде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1999857-zhitelya-taldykorgana-zapodozrili-v-krazhe-bolee-100-plitok-shokolada/