Ущерб на 100 млн тенге: 10 астанчан заявили, что обмануты лжесотрудницей "Отбасы банка" (видео)

Сотрудница банка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Десять жителей столицы обратились в полицию и заявили, что их обманула сотрудница "Отбасы Банка". В самом банке уверяют, что человек с таким именем никогда у них не работал, передает телеканал "Астана".

Многодетная мать Айгуль Шенгелбаева хотела купить квартиру, но из-за плохой кредитной истории решила оформить ипотеку на дочь. По словам женщины, она через знакомых искала хорошего консультанта "Отбасы Банка", так и познакомилась с некой Зухрой Шакировой.

Айгуль уверяет, что передала ей два миллиона тенге в качестве первоначального взноса за жилье.

"Она сказала, что в течение сорока пяти дней будет обновление пенсионной и кредитной истории дочери. Потом она мне обещала, что поможет оформить ипотеку в течение двух месяцев. После этого она затягивала и давала пустые обещания", - рассказывает астанчанка Айгуль Шенгелбаева.

Еще одной жертвой обмана стал Алексей Назаров. Он поддался на уговоры подруги, которая просила фиктивно продать ей недвижимость, чтобы через сделки в "Отбасы банке" очистить свою кредитную историю. Вызвалась в этом помочь все та же Зухра Шакирова.

"Попросила помочь продать ей квартиру, чтобы она ее досрочно погасила, вернула мне, и тем самым поправила свою кредитную историю, чтобы банк в дальнейшем одобрил ей кредит на три квартиры", - рассказывает Алексей.

Квартиру обещали вернуть в феврале, ровно через месяц после сделки.

По словам Алексея, у нотариуса они даже заключили договор займа - как страховку на случай, если девушка откажется от обещаний. Но владельца недвижимости это не спасло. Возврат всячески оттягивали, а в итоге выяснилось, что квартиру продали третьему лицу.

"Под всяким предлогом март, апрель, май Шакирова и Бондарь говорили, что идет реструктуризация. Всячески оттягивали время под разным предлогом. Прошло время, а пятого июля пришла К.А. и заявила права на эту квартиру, что она является владелицей, и попросила освободить", - поделился мужчина.

В "Отбасы банке" заявили, что сотрудницы Зухры Шакировой у них не было и нет, она не входит ни в одну базу данных работников. В компании также не исключают версию пострадавших о том, что предполагаемая мошенница могла быть агентом по недвижимости.

По словам потерпевших, лжеконсультант хорошо ориентировалась в офисе "Отбасы банка", а переговоры проводила в одном из филиалов.

"Зухра Шакирова не работала в "Отбасы банке". Агентство по недвижимости – это самостоятельные хозяйствующие субъекты, их деятельность ни в коем разе не контролируется, не регулируется банком", - объяснила замдиректора центрального филиала "Отбасы банка" Жанар Изимбетова.

В полиции сообщили, что расследование начали еще в июле. Но оно затянулось, потому что не все пострадавшие дали показания.

"В настоящее время уголовное дело находится в производстве: проводятся все необходимые действия в части допроса свидетелей, потерпевших, направление необходимых запросов в соответствующие органы. В настоящее время досудебное расследование продолжается", - прокомментировали в следственном отделе Управления полиции района Алматы ДП Астаны.

Пока в полицию поступило десять заявлений от пострадавших. По их подсчетам, в общей сложности они потеряли более 100 миллионов тенге. Если вину лжесотрудницы банка докажут, за мошенничество ей может грозить до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Спортом можно не только заниматься, но и интересоваться. Будьте в курсе новостей с Telegram-каналом СпортNUR.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1999668-uscherb-na-100-mln-tenge-10-astanchan-zayavili-chto-obmanuty-lzhesotrudnitsey-otbasy-banka-video/