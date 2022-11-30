Летевшую в Дубай с 50 тыс. долларов казахстанку задержали в аэропорту

Пачки долларов. Фото: kgd.gov.kz

25 ноября в аэропорту Актобе задержали казахстанку, которая направлялась в Дубай. При себе у нее было 50 тысяч долларов наличными. Об этом сообщается на официальном сайте Комитета госдоходов МФ РК.

В ведомстве рассказали, что сотрудниками таможенного поста "Ауежай-Актобе" совместно с работниками отделения пограничной службы "Актобе" КНБ РК 25 ноября во время проверки пассажиров, вылетающих рейсом Актобе-Дубай, у казахстанки выявили 50 тысяч долларов США (более 23 млн тенге) номиналом по 100 долларов, сокрытые от таможенного контроля.

По данному факту к женщине применены меры административного характера.

В КГД напомнили, что в соответствии с указом президента Казахстана из страны запрещен вывоз наличной иностранной валюты, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов США (около 4,7 млн тенге).

Будьте в курсе спортивных событий с Telegram-каналом СпортNUR.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1999516-letevshuyu-v-dubay-s-50-tys-dollarov-kazahstanku-zaderzhali-v-aeroportu/