Подозреваемых в неоднократном угоне авто задержали в Алматы (фото)

Одна из похищенных в Алматы машин. Фото: Polisia.kz

Полиция Алматы задержала двух подозреваемых в угоне автомобилей. Один из задержанных является гражданином России, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Подозреваемыми в неоднократных угонах авто оказались 34-летний житель Костанайской области и 33-летний гражданин России.

Операцию по задержанию провели сотрудники криминальной полиции Алматы совместно с коллегами из отдела полиции при УП Алатауского района и УП Наурызбайского района.

По версии полицейских, 34-летний гражданин Д. вскрывал машины и садился за руль. Его напарник также помогал в угоне авто.

"В ходе следственных мероприятий установлено, что злоумышленниками угнаны две машины Toyota Highlander в Алатауском и Наурызбайском районах города. Этот транспорт найден, изъят и приобщен к материалам уголовного дела как вещественное доказательство", – рассказал начальник Управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов.

Один из подозреваемых в угоне авто. Фото: Polisia.kz

Один из подозреваемых в угоне авто. Фото: Polisia.kz

Кроме того, сообщается, что в одной из похищенных машин полицейские обнаружили программатор с проемным шнуром и поддельное водительское удостоверение с фотографией одного из задержанных, но другими личными данными.

Сотрудники полиции проверяют подозреваемых на причастность к совершенным аналогичным преступлениям по городу. Задержанных на период расследования взяли под стражу.

Спортом можно не только заниматься, но и интересоваться. Будьте в курсе новостей с Telegram-каналом СпортNUR.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1999380-podozrevaemyh-v-neodnokratnom-ugone-avto-zaderzhali-v-almaty-foto/