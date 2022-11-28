"Удостоверения сотрудников МВД" продавали в Актобе (видео)
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Подозреваемого в продаже "полицейских удостоверений" задержали в Актобе. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.
Управлением собственной безопасности ДП Актюбинской области пресечена преступная деятельность по изготовлению и реализации поддельных служебных удостоверений сотрудников органов внутренних дел.
Стражи порядка установили, что житель Актобе с помощью компьютера, цветного принтера и ламинатора изготавливал поддельные удостоверения и продавал их гражданам.
При обыске в его квартире обнаружили более сотни обложек для удостоверений сотрудников МВД.
Подозреваемый был задержан после продажи "корочки" оперуполномоченного уголовного розыска.
Возбуждено уголовное дело. Принимаются меры по установлению и изъятию поддельных полицейских удостоверений, которые успел изготовить и реализовать подозреваемый.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1999224-udostovereniya-sotrudnikov-mvd-prodavali-v-aktobe-video/