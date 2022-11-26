Бриллианты и белье похитили из квартиры в Астане

Серьги. Иллюстративное фото: pexels.com

В Астане задержали домработницу по подозрению в краже бриллиантов и белья у работодателей. В настоящее время проводится расследование, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Астанчанка обратилась с заявлением в полицию и сообщила, что из ее квартиры украли золотые сережки с бриллиантами. По ее словам, через сайт объявлений она нашла 43-летнюю женщину, которая работала в ее доме домработницей в течение месяца.

Именно ее жительница столицы обвинила в краже украшений и белья из шкафа.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая была задержана. Похищенные ювелирные изделия, сданные в ломбард, были изъяты и возвращены владелице.

По данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемая дала признательные показания. Сейчас ее проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1999070-brillianty-i-bele-pohitili-iz-kvartiry-v-astane/