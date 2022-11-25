Более 10 астанчан пытались снять несуществующую квартиру в Астане

Офис. Иллюстративное фото: pexels.com

Полицейские Астаны задержали 18-летнего алматинца, подозреваемого в мошенничестве через известный сайт объявлений, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Подозреваемый, по версии полиции, указывал в объявлениях невысокую стоимость за аренду квартир и привлекательные фотографии интерьера жилья. В течение месяца на его уловку, как сообщается, попались 15 астанчан.

Одна из предполагаемых жертв скинула задержанному 15 тысяч тенге в качестве предоплаты посредством мобильного перевода. Подозреваемый потребовал деньги за посуточную аренду, якобы из-за большого количества желающих арендовать квартиру.

Вскоре полиция Астаны задержала 18-летнего предполагаемого мошенника. В его отношении ведется досудебное расследование по части 2 статье 190 УК РК “Мошенничество”. В настоящее время устанавливаются остальные потерпевшие.

Ранее мы рассказывали о жителе Астаны, которого подозревают в том, что он снял квартиру на несколько дней, а затем сам же пересдал ее дважды.

Подпишись на Telegram-канал СпортNUR и будь в курсе спортивных событий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1998952-bolee-10-astanchan-pytalis-snyat-nesuschestvuyuschuyu-kvartiru-v-astane/