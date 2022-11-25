Пьяного астанчанина ограбили на остановке. Подозреваемого задержали в Экибастузе

Мужчина. Иллюстративное фото: pexels.com

В Астане 38-лентнего пьяного мужчину в вечернее время ограбили на конечной остановке. Однако подозреваемого полицейские задержали в Экибастузе, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП столицы.

В полиции сообщили, что инцидент произошел по проспекту Манаса. Когда мужчина находился на конечной остановке в состоянии опьянения, к нему, по версии следствия, подошел неизвестный парень и вырвал из рук смартфон, а затем удалился.

Стражи порядка задержали подозреваемого в Экибастузе, им оказался 29-летний местный житель.

"Похищенный телефон был изъят и возвращен потерпевшему. По факту грабежа проводится досудебное расследование", – добавили в пресс-службе департамента.

В ходе расследования полицейские установили, что подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности. Следствие также устанавливает причастность задержанного к аналогичным совершенным преступлениям.

Ранее в Алматы стражи порядка задержали 52-летнего гражданина России по подозрению в совершении ряда мошенничеств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1998911-pyanogo-astanchanina-ograbili-na-ostanovke-podozrevaemogo-zaderzhali-v-ekibastuze/