Пьяного астанчанина ограбили на остановке. Подозреваемого задержали в Экибастузе
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В Астане 38-лентнего пьяного мужчину в вечернее время ограбили на конечной остановке. Однако подозреваемого полицейские задержали в Экибастузе, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП столицы.
В полиции сообщили, что инцидент произошел по проспекту Манаса. Когда мужчина находился на конечной остановке в состоянии опьянения, к нему, по версии следствия, подошел неизвестный парень и вырвал из рук смартфон, а затем удалился.
Стражи порядка задержали подозреваемого в Экибастузе, им оказался 29-летний местный житель.
"Похищенный телефон был изъят и возвращен потерпевшему. По факту грабежа проводится досудебное расследование", – добавили в пресс-службе департамента.
В ходе расследования полицейские установили, что подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности. Следствие также устанавливает причастность задержанного к аналогичным совершенным преступлениям.
Ранее в Алматы стражи порядка задержали 52-летнего гражданина России по подозрению в совершении ряда мошенничеств.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1998911-pyanogo-astanchanina-ograbili-na-ostanovke-podozrevaemogo-zaderzhali-v-ekibastuze/