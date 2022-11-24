Комика из резонансного видео арестовали на 10 суток в Алматы. Он принес извинения

Комик. Кадр из видео: t.me/kozachkow

Сегодня в социальных сетях разлетелось видео выступления одного из комиков в Алматы, который со сцены стал оскорблять девушек. Мужчину привлекли к ответственности, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского суда.

Как пояснили в ведомстве, в специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Алматы рассмотрен материал в отношении данного лица.

"Постановлением суда он признан виновным в совершении и административного правонарушения, предусмотренного статьей 434 частью 1 Кодекса об административных правонарушениях РК "Мелкое хулиганство", – сообщили в пресс-службе судебного органа.

Комику назначено наказание в виде десяти суток административного ареста. Постановление суда не вступило в законную силу.

Позже он принес извинения на видео, которое было опубликовано в официальном новостном Telegram-канале МВД РК Polisia.kz.

Напомним, ранее в Департаменте полиции Алматы пообещали проверить инцидент со стендап-комиком, вступившим в словесную перепалку с посетительницами одного из баров в южной столице.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1998839-komika-iz-rezonansnogo-video-arestovali-na-10-sutok-v-almaty-on-prines-izvineniya/