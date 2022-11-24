Более 2 тысяч казахстанцев стали жертвами финпирамиды River Coins Limited

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Более 2 тысяч человек стали жертвами финансовой пирамиды в Акмолинской области. Об этом сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале.

Как рассказали в ведомстве, в Акмолинской области окончено досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой River Coins Limited.

"Установлено, что Уралбаева, длительное время работавшая в сетевом маркетинге, решила создать компанию для извлечения дохода от привлечения денег физических лиц по системе финансовой пирамиды", - сообщили в АФМ РК.

В результате за период деятельности компании было вовлечено более 2 000 человек, сумма причиненного ущерба составляет свыше 18 млн тенге.

Суд назначил Уралбаевой наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет условно.

Напомним, ранее сообщалось, что компанию River Coins Limited с признаками финансовой пирамиды выявили в Акмолинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1998764-bolee-2-tysyach-kazahstantsev-stali-zhertvami-finpiramidy-river-coins-limited/