Более 2 тысяч казахстанцев стали жертвами финпирамиды River Coins Limited
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Более 2 тысяч человек стали жертвами финансовой пирамиды в Акмолинской области. Об этом сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале.
Как рассказали в ведомстве, в Акмолинской области окончено досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой River Coins Limited.
"Установлено, что Уралбаева, длительное время работавшая в сетевом маркетинге, решила создать компанию для извлечения дохода от привлечения денег физических лиц по системе финансовой пирамиды", - сообщили в АФМ РК.
В результате за период деятельности компании было вовлечено более 2 000 человек, сумма причиненного ущерба составляет свыше 18 млн тенге.
Суд назначил Уралбаевой наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет условно.
Напомним, ранее сообщалось, что компанию River Coins Limited с признаками финансовой пирамиды выявили в Акмолинской области.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1998764-bolee-2-tysyach-kazahstantsev-stali-zhertvami-finpiramidy-river-coins-limited/