10 лет в рабстве: автора резонансного ролика отыскали полицейские

Автор видео. Кадр из видео: instagram.com/taldykorganec.insta_

Полицейские Жетысуской области разыскали мужчину, заявившего в соцсетях о многолетнем трудовом рабстве, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы МВД Polisia.kz.

В минувший вторник, 22 ноября, в соцсетях появилось видеообращение мужчины, который заявил, что в течение последних 10 лет находился в трудовом рабстве у фермера в Каратальском районе.

Стражи порядка нашли автора данного видео - им оказался 44-летний житель Уштобе.

По словам мужчины, документами членов его семьи незаконно завладел работодатель.

"Сейчас заявление мужчины официально зарегистрировано. Опрошены все причастные к этому лица. То есть глава крестьянского хозяйства, его работники, а также родные заявителя. По факту незаконного изъятия документов начато расследование. В рамках уголовного дела также проверяются доводы заявителя о его трудовой эксплуатации", - заявил по данному факту замглавы полиции региона Ельдар Абдикенов.

По его информации, мужчине вместе с дочерью оказывается помощь. На время расследования он обустроен жильем, обеспечен одеждой и питанием, которое предоставили представители Общественного объединения талдыкорганского регионального "Центра поддержки женщин".

По данным полиции, в настоящее время все следственные действия по делу взяты на особый контроль руководства областного ДП.

Напомним, ранее житель Жетысуской области записал видеообращение к правоохранителям и общественности. Мужчина утверждает, что 10 лет находился в трудовом рабстве у фермера и сейчас скрывается вместе с малолетней дочерью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1998678-10-let-v-rabstve-avtora-rezonansnogo-rolika-otyskali-politseyskie/