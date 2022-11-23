Парня с крупной партией "синтетики" задержали в Усть-Каменогорске

Изъятые наркотики. Фото: Polisia.kz

Свыше 500 граммов синтетических наркотиков изъяли у предполагаемого наркокурьера в Усть-Каменогорске, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции Иртышского ОП УП Усть-Каменогорска задержан 24-летний житель областного центра. Задержание провели "по горячим следам".

По информации стражей порядка, он распространял наркотики путем так называемых закладок.

В ходе личного обыска полицейские обнаружили у задержанного 346 полимерных свертков, содержимое которых, согласно заключению экспертизы, является психотропным веществом “альфа-PVP” общим весом более 500 граммов.

Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания.

Начато досудебное расследование. Молодому человек грозит от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1998604-parnya-s-krupnoy-partiey-sintetiki-zaderzhali-v-ust-kamenogorske/