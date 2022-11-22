Почти 800 литров нелегального алкоголя хранили на складе в Петропавловске

Обнаруженные на складе емкости с алкоголем. Кадр из видео: YouTube/SQO PD ДП СКО

Полицейские обнаружили склад в Петропавловске, где обнаружили емкости с незаконно изготовленным алкоголем. Суммарно в них содержалось почти 800 литров контрафактной продукции, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Склад располагался в одном из гаражных кооперативов Петропавловска. Оттуда стражи порядка изъяли 158 пятилитровых емкостей, в которых содержалось 740 литров спирта и 50 литров коньяка. Там же нашли более 22 тысяч пачек сигарет без акцизных марок.

Владелец гаража, по словам полиции, сдавал его в аренду и не подозревал, для чего помещение использовалось.

"Как выяснилось, владелец сдавал гараж в аренду, не подозревая, для каких целей используется помещение. В ходе дальнейшей проверки был установлен владелец незаконного товара. Собранные материалы были переданы в Департамент экономических расследований для принятия процессуального решения", — сообщает замначальника ДП СКО Руслан Назаров.

Сообщается, что с начала 2022 года полицейские СКО изъяли 7900 литров контрафактного алкоголя.

Ранее полицейские в Балхаше изъяли более 17 тысяч бутылок контрафактной алкогольной продукции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1998424-pochti-800-litrov-nelegalnogo-alkogolya-hranili-na-sklade-v-petropavlovske/