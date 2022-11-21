АФМ: Осуждена организатор финпирамиды "Лидер Капитал 168" (видео)

Следственные действия. Кадр из видео: АФМ РК

В Караганде осудили организатора финансовой пирамиды "Лидер Капитал 168". Женщина была признана виновной и приговорена к 9 годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу, передает корреспондент NUR.KZ.

"Преступная схема заключалась в привлечении инвестиций с условием получения ежегодного дохода в размере до 24% в тенге и 6% - в валюте, либо 5% ежемесячно от суммы внесенной доли", - отметили в АФМ РК.

Здесь добавили, что Ирина Яковлева в период с марта 2015 года по апрель 2020 года открыла филиалы ТОО "Микрофинансовая организация "Лидер Капитал 168" на территории Карагандинской и Павлодарской областей и руководила компанией.

"Яковлева завладела денежными средствами в особо крупном размере от вкладчиков, которыми распоряжалась по собственному усмотрению, причинив материальный ущерб потерпевшим в размере 180 млн тенге", - сообщили в ведомстве.

Ирина Яковлева признана виновной и приговорена к 9 годам лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

Также она не сможет занимать должности руководящего работника финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга и являться крупным участником финансовой организации в течение 7 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1998248-afm-osuzhdena-organizator-finpiramidy-lider-kapital-168-video/