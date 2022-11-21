Астанчанина обманули почти на полмиллиона тенге, обещая водительские права без экзаменов

Задержание. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Астане полицейские задержали мужчину, которого подозревают в мошенничестве. По версии следствия, он обещал помочь знакомому получить водительские права без экзаменов за вознаграждение в почти полмиллиона тенге, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

"Астанчанин, ссылаясь на связи в государственных органах, предложил знакомому помочь получить водительское удостоверение без сдачи экзаменов. Кроме того, предложил приобрести для него автомобиль в России. Предложив свои услуги, он выманил у доверчивого мужчины 466 тысяч тенге", – сообщили в ведомстве.

По данным полиции, подозреваемый, получив деньги, перестал отвечать на телефонные звонки пострадавшего. Стражи порядка задержали мужчину, в отношении него проводится расследование по части 1 статьи 190 УК РК "Мошенничество".

В МВД напомнили, что порядок и правила изготовления водительских удостоверений опубликованы на официальных сайтах. Документы также выдаются исключительно уполномоченным органом. Более того, за приобретение поддельных документов предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством РК.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1998234-astanchanina-obmanuli-pochti-na-polmilliona-tenge-obeschaya-voditelskie-prava-bez-ekzamenov/