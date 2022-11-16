Госкорпорация: Задержанные в Жамбылской области не являются сотрудниками ЦОНа

Задержание. Кадр из видео: polisia.kz

В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" прокомментировали сообщение МВД о задержании "сотрудницы спецЦОНа" в Жамбылской области, передает корреспондент NUR.KZ.

"Госкорпорация не подтверждает данный инцидент. Задержанные граждане не являются сотрудниками филиала НАО "ГК "Правительство для граждан" по Жамбылской области", - заявили в госкорпорации.

Здесь добавили, что в ходе выяснения обстоятельств было установлено, что мужчина является самозанятым и оказывает услуги по продаже канцелярских товаров, ксерокопированию и распечатке фотографий на территории частного лица.

"Ввиду того, что указанные лица оказывали свои услуги вблизи ЦОНа, пресс-службой ДП Жамбылской области были даны недостоверные сведения касательно места работы задержанных.

На данный момент все сотрудники ЦОНа Шуского района работают в штатном режиме, отношения к данному инциденту не имеют", - пояснили в "Правительстве для граждан".

Напомним, ранее МВД на своем информационном медиапортале Polisia.kz сообщило о задержании сотрудницы спецЦОНа и бывшего работника данного учреждения по подозрению в подделке документов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1997472-goskorporatsiya-zaderzhannye-v-zhambylskoy-oblasti-ne-yavlyayutsya-sotrudnikami-tsona/