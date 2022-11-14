Житель Актау отдал мошенникам 1,3 млн тенге в надежде купить квартиру

Ключи от квартиры. Иллюстративное фото: pexels.com

Житель Актау сообщил полиции, что некая женщина пообещала продать ему квартиру и получила от него залог в размере более миллиона тенге, однако ключей от жилья он так и не получил, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Как рассказал житель города Актау, 28 октября он отдал 1,3 млн тенге некой женщине, которая пообещала продать ему квартиру за 15,5 млн тенге. Вскоре после этого, по его словам, она не выдала ему ключей от жилья, а также не вернула первоначальный платеж.

Сотрудники криминальной полиции Актау задержали 35-летнюю подозреваемую. Данный факт зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований УП Актау по статье 190 УК РК "Мошенничество".

Сейчас по данному факту ведется расследование.

Ранее полиция Костаная задержала мужчину, которого подозревают в обмане жителей региона на 10 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1997136-zhitel-aktau-otdal-moshennikam-13-mln-tenge-v-nadezhde-kupit-kvartiru/