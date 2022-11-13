На обвинения сотрудников в продаже наркотиков ответили в полиции Павлодарской области

Житель Аксу, заявивший о вымогательстве. Кадр из видео: https://t.me/egovpress

Житель Аксу записал видео, в котором сообщил, что сотрудники полиции якобы помогали ему в реализации наркотиков. Позже он заявил, что запись сделал под давлением, сообщается в официальном новостном Telegram-канале МВД РК Polisia.kz.

Как сообщили стражи порядка, к ним обратился 26-летний житель города Аксу. Ранее в Сети распространилось видео, в котором он обвиняет полицейских якобы в сотрудничестве с ним в реализации наркотических средств.

"11 ноября 2022 года потерпевший сам обратился в полицию с заявлением о том, что у него ранее знакомые вымогали деньги, забрали у него машину и заставили записать видео в отношении сотрудников полиции с целью его шантажа. После отказа выполнять требования вымогателей, они опубликовали видео", – сообщил замначальника ДП Павлодарской области Рашад Утеуов.

Отмечается, что полиция начала досудебное расследование по части 2 статьи 194 УК РК "Вымогательство".

Позже были задержаны безработные жители Аксу 1989, 1994, 1995 годов рождения, подозреваемые в данном преступлении. Они водворены в ИВС Павлодара.

"Несмотря на заявление потерпевшего о записи видео под давлением подозреваемых, создана специализированная следственно-оперативная группа, которая проводит проверку по материалам видео, опубликованного в социальных сетях. По результатам будет дана правовая оценка действиям каждого участника", – добавил полицейский.

Отметим, что согласно Уголовному кодексу РК вымогательство, – это требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких.

По статье 194 УК РК, вымогательство наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Во второй части данной статьи установлено наказание для вымогательства, совершенного:

с применением насилия;

группой лиц по предварительному сговору;

неоднократно.

Такое деяние наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1996918-na-obvineniya-politseyskih-v-prodazhe-narkotikov-otvetili-v-mvd/