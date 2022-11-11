180 тыс. долларов пытались вывезти из Казахстана в Узбекистан

Изъятые деньги. Фото: kgd.gov.kz

6 ноября сотрудники ДГД по Астане во время досмотра ручной клади нашли у казахстанцев, планировавших вылететь в Ташкент, 180 тысяч долларов. Об этом сообщает официальный сайт Комитета госдоходов Минфина РК.

Отмечается, что средства (это более 83 млн тенге) не были задекларированы. Кроме того, казахстанцы, пытавшиеся вывезти деньги, препятствовали должностным лицам при проведении таможенного досмотра.

"В отношении нарушителей составлены материалы и переданы в Департамент экономических расследований по Астане для принятия решения о возбуждении уголовного дела по статье 234 УК РК "Экономическая контрабанда", - говорится в сообщении КГД.

В ведомстве напомнили, что по указу президента, подписанному еще в марте, вывозить из страны валюту, эквивалентную более чем 10 тыс. долларов, запрещено.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1996831-180-tys-dollarov-pytalis-vyvezti-iz-kazahstana-v-uzbekistan/