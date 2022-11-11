Женщина несла ружье в пакете с продуктами в Талдыкоргане

Ружье. Фото: polisia.kz

В Талдыкоргане у женщины в пакете с продуктами полицейские обнаружили охотничье ружье с укороченным стволом, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Стражи порядка остановили женщину в набережной зоне у реки Каратал. Охотничье ружье с укороченным стволом она несла в полиэтиленовом пакете вперемешку с продуктами.

"Ружье оказалось без патронов и покрыто ржавчиной. В своих показаниях задержанная пояснила, что нашла его на берегу и планировала сдать на металлолом", - сообщили в полиции Талдыкоргана.

Здесь добавили, что оружие направлено на экспертизу для установления его пригодности к стрельбе. По данному факту начато расследование.

Всего за два дня ОМП "Правопорядок" из незаконного оборота изъято 8 единиц огнестрельного оружия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1996794-zhenschina-nesla-ruzhe-v-pakete-s-produktami-v-taldykorgane/