Женщина несла ружье в пакете с продуктами в Талдыкоргане
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В Талдыкоргане у женщины в пакете с продуктами полицейские обнаружили охотничье ружье с укороченным стволом, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.
Стражи порядка остановили женщину в набережной зоне у реки Каратал. Охотничье ружье с укороченным стволом она несла в полиэтиленовом пакете вперемешку с продуктами.
"Ружье оказалось без патронов и покрыто ржавчиной. В своих показаниях задержанная пояснила, что нашла его на берегу и планировала сдать на металлолом", - сообщили в полиции Талдыкоргана.
Здесь добавили, что оружие направлено на экспертизу для установления его пригодности к стрельбе. По данному факту начато расследование.
Всего за два дня ОМП "Правопорядок" из незаконного оборота изъято 8 единиц огнестрельного оружия.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1996794-zhenschina-nesla-ruzhe-v-pakete-s-produktami-v-taldykorgane/