Уголовное дело возбудили на россиянина после общения с казахстанским полицейским

Полицейский и водитель. Иллюстративное фото: ДП СКО

Уголовное дело возбудили на россиянина за попытку дать взятку полицейскому в Актюбинской области. Иностранец был остановлен за нарушение правил дорожного движения, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

По данным правоохранителей, 8 ноября в поселке Заречный за нарушение ПДД была остановлена грузовая машина Volvо FN под управлением 56-летнего гражданина РФ.

За непривлечение к административной ответственности по ст.601 ч.2 КоАП РК (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги) водитель предложил полицейскому взятку.

Однако сотрудник отказался от денег и сообщил о факте своему руководству, а также в управление собственной безопасности.

В настоящее время возбуждено досудебное производство по ст.367 ч.1 УК РК (Дача взятки), проводятся следственные действия.

Напомним, ранее в Актобе другой страж порядка также отказался от взятки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1996583-ugolovnoe-delo-vozbudili-na-rossiyanina-posle-obscheniya-s-kazahstanskim-politseyskim/