Схватил за шею и начал душить: почти 700 тыс. тенге лишился астанчанин после похода в кафе

Наручники. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

60-летний житель столицы обратился в полицию после дерзкого ограбления, в ходе которого у него забрали 690 тысяч тенге, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Полиция установила, что потерпевший в день ограбления распивал спиртные напитки в небольшом кафе по улице Кудайбердыулы.

Один из работников заведения, по словам 60-летнего мужчины, во время обслуживания заметил у него в борсетке крупную сумму денег.

"Пытаясь завладеть деньгами, он направился вслед за клиентом на улицу и, подойдя к нему, сзади схватил за шею и стал душить. Затем злоумышленник вырвал из рук мужчины барсетку и сбежал", - говорится в сообщении полиции.

Полицейские задержали подозреваемого в Караганде. Им оказался 28-летний гражданин Узбекистана, мужчина уже дал признательные показания.

Его водворили в изолятор временного содержания. Ведется досудебное расследование и проверяется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы.

Напомним, более семи миллионов тенге похитили со счета 80-летнего ветерана в Таразе. Подозреваемых задержали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1996470-shvatil-za-sheyu-i-nachal-dushit-pochti-700-tys-tenge-lishilsya-astanchanin-posle-pohoda-v-kafe/