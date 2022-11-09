Был в ярости: мужчина сжег автомобиль своей возлюбленной в Астане

Спички. Иллюстративное фото: pexels.com

Жительница Астаны обратилась в полицию с заявлением - она пояснила, что ее автомобиль подожгли. По словам потерпевшей, это сделал ее сожитель, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы МВД Polisia.kz.

Стражи порядка выяснили, что потерпевшая сильно повздорила со своим 31-летним сожителем. Отмечается, что в ходе ссоры он повредил мебель и технику в квартире, однако на этом не успокоился.

После скандала мужчина, находясь по улице Аль-Фараби, как считают правоохранители, поджег автомобиль марки Honda, который принадлежит потерпевшей.

Затем, как отметили стражи порядка, он отправил сожительнице сообщение о том, что совершил умышленный поджог.

Женщина сразу обратилась в полицию.

В настоящее время подозреваемый задержан, дело расследуют по уголовной статье "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества".

Предполагаемый поджигатель дал признательные показания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1996378-byl-v-yarosti-muzhchina-szheg-avtomobil-svoey-vozlyublennoy-v-astane/