Был в ярости: мужчина сжег автомобиль своей возлюбленной в Астане
Опубликовано:
Жительница Астаны обратилась в полицию с заявлением - она пояснила, что ее автомобиль подожгли. По словам потерпевшей, это сделал ее сожитель, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы МВД Polisia.kz.
Стражи порядка выяснили, что потерпевшая сильно повздорила со своим 31-летним сожителем. Отмечается, что в ходе ссоры он повредил мебель и технику в квартире, однако на этом не успокоился.
После скандала мужчина, находясь по улице Аль-Фараби, как считают правоохранители, поджег автомобиль марки Honda, который принадлежит потерпевшей.
Затем, как отметили стражи порядка, он отправил сожительнице сообщение о том, что совершил умышленный поджог.
Женщина сразу обратилась в полицию.
В настоящее время подозреваемый задержан, дело расследуют по уголовной статье "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества".
Предполагаемый поджигатель дал признательные показания.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1996378-byl-v-yarosti-muzhchina-szheg-avtomobil-svoey-vozlyublennoy-v-astane/