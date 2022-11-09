Полицейский отказался от взятки в Актобе

Полицейский. Иллюстративное фото: ДП СКО

Полицейский на одном из перекрестков в Актобе остановил водителя Kia Ceed за нарушение правил дорожного движения. Молодой человек предложил взятку, правоохранитель отказался, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

7 ноября на перекрестке в Актобе за нарушение ПДД была остановлена автомашина Kia Ceed под управлением 25-летнего водителя.

Во избежание административной ответственности по ст.601 ч.2 КоАП РК (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги) молодой человек предложил полицейскому взятку.

Однако сотрудник отказался от денег и сообщил о произошедшем в управление собственной безопасности.

В настоящее время по данному факту начато досудебное производство по ст.367 ч.1 УК РК (Дача взятки). Проводятся необходимые следственные действия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1996355-politseyskiy-otkazalsya-ot-vzyatki-v-aktobe/