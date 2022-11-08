Полсцены похитили на площади в Уральске

Концерт на сцене. Иллюстративное фото: pexels.com

Необычная кража произошла в Уральске перед празднованием Дня Республики. На площади похитили полсцены. Подозреваемого задержали, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП Западно-Казахстанской области.

Как рассказали в ведомстве, в период с 21 по 23 октября на площади имени Кадыра Мырза Али путем свободного доступа тайно похитили полсцены - металл 13 секций.

Правоохранители установили и задержали 45-летнего подозреваемого. Похищенное имущество частично изъято.

"По данному факту ведется досудебное расследование по ст.188 ч.1 УК РК (Кража)", - сообщили в пресс-службе ДП Западно-Казахстанской области.

Напомним, ранее стало известно, что 20-летнего россиянина подозревают в угоне кроссовера Mazda CX-9 из гаража в Уральске. Молодого человека задержали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1996234-polstseny-pohitili-na-ploschadi-v-uralske/