Полсцены похитили на площади в Уральске
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Необычная кража произошла в Уральске перед празднованием Дня Республики. На площади похитили полсцены. Подозреваемого задержали, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП Западно-Казахстанской области.
Как рассказали в ведомстве, в период с 21 по 23 октября на площади имени Кадыра Мырза Али путем свободного доступа тайно похитили полсцены - металл 13 секций.
Правоохранители установили и задержали 45-летнего подозреваемого. Похищенное имущество частично изъято.
"По данному факту ведется досудебное расследование по ст.188 ч.1 УК РК (Кража)", - сообщили в пресс-службе ДП Западно-Казахстанской области.
Напомним, ранее стало известно, что 20-летнего россиянина подозревают в угоне кроссовера Mazda CX-9 из гаража в Уральске. Молодого человека задержали.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1996234-polstseny-pohitili-na-ploschadi-v-uralske/