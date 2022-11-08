20-летнего россиянина подозревают в угоне кроссовера в Уральске

Водитель за рулем. Иллюстративное фото: pexels.com

20-летнего россиянина подозревают в угоне Mazda CX-9 из гаража в Уральске. Молодого иностранца задержали, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Западно-Казахстанской области.

По информации ведомства, 31 октября в 03.10 часов в Уральске неизвестный путем свободного доступа угнал кроссовер Mazda CX-9 из гаража, расположенного во дворе дома по улице Хусаинова.

Стражи порядка при проведении оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний гражданин Российской Федерации.

Автомашина водворена на штрафстоянку. По данному факту начато досудебное расследование по ст.200 УК РК (Угон).

Напомним, ранее пьяные россияне подрались у ночного клуба в Уральске. Позже стало известно, что их выдворили из Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1996188-20-letnego-rossiyanina-podozrevayut-v-ugone-krossovera-v-uralske/